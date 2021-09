Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Liebesbeweis ausgeblieben

Haßloch (ots)

Einen Liebesbeweis waghalsig eingefordert, hat in der Nacht auf Sonntag (19. Sept., 3:40 h) ein 22-Jähriger von seiner Freundin in Haßloch. Zuvor waren die beiden in einen Streit geraten, der sich auf die Dachterrasse verlagerte. Dort band er ein Handtuch ans Geländer, stieg darüber und ließ sich nach unten hängen. Mit den Worten: "Wenn sie ihn nicht mehr liebe, solle sie ihn fallen lassen", erhoffte er sich eine versöhnliche Rettung. Ehe die 21-Jährige antworten konnte, übernahm das marode Geländer die Entscheidung. Es riss aus der Verankerung und entließ den 22-Jährigen acht Meter in die Tiefe. Nicht auf Rosenblättern aber in einem Gebüsch landete der junge Mann, der mit Prellungen und Schürfwunden davonkam. Ob die Liebe eine Zukunft hat, blieb offen.

