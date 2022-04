PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: BMW X6 gestohlen +++ Farbschmierereien +++ Einbruch in Getränkemarkt +++ Zeugenaufruf nach Verfolgungsfahrt - Gefährdete Fußgänger gesucht

Hofheim (ots)

1. BMW X6 gestohlen

Flörsheim am Main, OT: Wicker, Neckarstraße Sonntag, 24.04.2022, 01:00 Uhr bis Montag, 25.04.2022 05:00 Uhr

(sc)Nach einem Autodiebstahl in der Flörsheimer Neckarstraße in der Nacht auf Montag sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen. Der Eigentümer eines silbernen BMW X6 erstattete am Montagmorgen Anzeige, nachdem er das Fehlen seines Fahrzeugs feststellte. Das gestohlene Fahrzeug trug zuletzt Schilder mit dem amtlichen Kennzeichen "WI-BK 292". Der Wert wird auf rund 45.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 20790 entgegen.

2. Einbruch in Getränkemarkt

Eschborn, Katharinenstraße Freitag, 22.04.2022, 18:50 Uhr bis Samstag, 23.04.2022, 07:30 Uhr

(sc) In der Nacht auf Samstag brachen Unbekannte in das Lager eines Getränkehandels in der Eschborner Katharinenstraße ein und verursachten dabei einen Sachschaden in Höhe von 1.000 EUR. Nachdem die Täter über den Zaun des Geländes geklettert waren, verschafften sie sich gewaltsam Zutritt in die Lagerhalle. Eine detaillierte Schadensliste liegt noch nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 20790 entgegen.

3. Farbschmierereien

Hofheim am Taunus, Oranienstraße Feststellungszeitpunkt 23.04.2022, 08:53 Uhr

(sc)Die Kriminalpolizei ermittelt aktuell, nachdem am Samstag angezeigt wurde, dass jemand in der Hofheimer Oranienstraße den dortigen festinstallierten Blitzer sowie angrenzende Müllcontainer mit Farbe besprüht hatte. Hierbei wurden Symbole mit politischen Hintergrund aufgebracht. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06192) 20790 zu melden.

4. Zeugenaufruf nach Verfolgungsfahrt - Gefährdete Fußgänger gesucht Sulzbach - Frankfurt a. M. Zeilsheim Samstag, 23.04.2022, 04:45 Uhr

(sc) Am frühen Freitagmorgen kam es im Bereich Sulzbach, Frankfurt zu einer Verfolgungsfahrt, bei der zwei Fußgänger gefährdet wurden. Diese Fußgänger werden nun gesucht. Eine Zivilstreife der Polizei wollte einen weißen Mercedes CLA auf der L3014 in Höhe Sulzbach einer Kontrolle unterziehen. Nachdem die Fahrerin die gezeigten Anhaltesignale missachtete, beschleunigte das Fahrzeug stark und versuchte, nach Fahrt über die L3266 und A66, im Frankfurter Stadtteil Zeilsheim zu entkommen. In der Wartburgstraße am dortigen Fußgängerüberweg mussten zwei Personen dem herannahenden Fahrzeug ausweichen. In einer Sackgasse endete die Fahrt letztlich und die 21-jährige Fahrerin konnte vorläufig festgenommen werden. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass diese keinen Führerschein besitzt. Die Polizei bittet darum, dass sich die oben erwähnten Fußgänger bei der Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 melden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell