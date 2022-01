Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Mit Waffen in der Jacke: Mann stielt Müsliriegel

Hannover (ots)

Montagnachmittag, gegen 14:30 Uhr, stahl ein 23-Jähriger aus Cuxhaven in einem Bio-Laden im Hauptbahnhof mehrere Müsliriegel. Ein Mitarbeiter des Ladens informierte daraufhin die Bundespolizei. Diese konnte den Täter kurz darauf vorläufig festnehmen und seine Personalien aufnehmen. Der Mann gab an, dass er ein Messer mit sich führt. Die Beamten tasteten ihn ab und fanden, neben einem Springmesser, noch eine geladene Druckluftpistole mit Bleimunition auf. Beide Waffen waren griffbereit in seiner Jackentasche. Der Dieb wurde daraufhin zur Dienststelle gebracht. Die beiden Waffen wurden beschlagnahmt. Zusätzlich wird nun gegen ihn wegen Diebstahls mit Waffen und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

