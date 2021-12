Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen - Unbekannter schlägt Mann in das Gesicht, Polizei bitte um Hinweise

Korbach (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (5. Dezember) schlug ein Unbekannter einem 52-jährigen Mann vor einer Gastwirtschaft in das Gesicht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der 52-Jährige stand gegen 04:45 Uhr auf dem Gehweg vor einer Gastwirtschaft in der Helenenstraße in Bad Arolsen. Der unbekannte Täter kam aus der Gastwirtschaft und sprach den Mann an. Er fragte den 52-Jährigen, ob er ihn nach Hause fahren könne. Als dieser das verneinte, schlug der Täter unvermittelt zu. Durch mehrere Faustschläge in das Gesicht erlitt der 52-Jährige Verletzungen an einem Auge und der Nase. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nach Angaben des Geschädigten nicht erforderlich. Der unbekannte Täter flüchtete zu Fuß in Richtung Große Allee. Von ihm liegt folgende Personenbeschreibung vor:

Etwa 28 bis 32 Jahre alt,

etwa 185 cm groß, kräftige Statur, kurze, rotblonde Haare, Brillenträger.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell