Polizei Korbach

POL-KB: Landkreis Waldeck-Frankenberg - Polizei kontrolliert Gaststätten, Spielotheken und im ÖPNV in Korbach, Willingen und Frankenberg

Korbach (ots)

Am letzten Freitag (3. Dezember) führte die Polizei in Korbach, Willingen und Frankenberg Kontrollen in Gaststätten, Spielotheken und im ÖPNV durch. Dabei hatten die Polizisten auch die Einhaltung der Bestimmungen der hessischen Corona-Schutzverordnung im Blick. Während bei den Kontrollen in Korbach und Willingen nur vereinzelte Verstöße festgestellt wurden, mussten die Polizisten in Frankenberg elf Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Corona-Verstößen einleiten.

In Korbach kontrollierten die Polizisten ab Freitagnachmittag den Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) und anschließend auch die Fahrgäste in der Kurhessenbahn von Korbach nach Willingen. Hierbei wurden die Nachweise hinsichtlich der 3G-Regelung sowie die Einhaltung der Maskenpflicht überprüft. In drei Fällen konnten die erforderlichen Nachweise (geimpft, genesen oder getestet) nicht erbracht werden. Außerdem leiteten die Polizeibeamten zwei Verfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen ausländerrechtliche Bestimmungen ein.

Bei den anschließenden Kontrollen in fünf Gaststätten in Willingen überprüften die Polizeibeamten etwa 200 Personen. Erfreulicherweise mussten dabei keine Verstöße gegen die geltenden Corona-Regeln oder andere Gesetze geahndet werden.

Auch in den vier kontrollierten Korbacher Gaststätten hielten sich die etwa 30 Gäste und Angestellten an die Bestimmungen. Die Korbacher Polizisten zogen insgesamt ein positives Fazit. Bis auf eine Gastwirtschaft in Korbach, bei der es Mängel am Hygienekonzept gab, hatten allen gastronomischen Betriebe die aktuell geltenden Corona-Schutzmaßnahmen gut umgesetzt. Von den kontrollierten Menschen erhielten die Polizisten durchweg positive Rückmeldungen, die Kontrollen wurden ausdrücklich begrüßt.

Am späten Freitagabend führte die Frankenberger Polizei Kontrollen in fünf Spielotheken in Frankenberg durch. In den kontrollierten Betrieben waren zwar überall Hygienekonzepte mit Hinweisen auf die Einlassbestimmungen und Verhaltensregeln vorhanden, einige Menschen hielten sich aber nicht an die bestehenden Regeln. Von den insgesamt etwa 30 kontrollierten Personen trugen etwa ein Drittel keine Maske. Gegen diese leiteten die Polizeibeamten Ordungswidrigkeitenverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz ein. Trotz der hohen Beanstandungsquote zeigten auch die kontrollierten Menschen in den Frankenberger Spielotheken Verständnis für die polizeilichen Maßnahmen.

Die Polizei im Landkreis Waldeck-Frankenberg wird auch weiterhin Kontrollen durchführen. Die Schwerpunkte werden hierbei auf Kontrollen im ÖPNV sowie von größeren Veranstaltungen, insbesondere im Hinblick auf Einhaltung der Vorgaben durch den Veranstalter, liegen. Die Polizei hat sich weiter das Ziel gesetzt, geeignete Maßnahmen zu treffen, um die Gefahren für den Einzelnen oder die Allgemeinheit durch die Verbreitung des Corona-Virus zu reduzieren.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell