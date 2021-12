Polizei Korbach

POL-KB: Burgwald - Folgemeldung: Vermisste 78-Jährige wurde tot aufgefunden

Korbach (ots)

Die seit Dienstagabend vermisste 78-jährige Ingrid G. wurde heute Morgen (1. Dezember) leblos aufgefunden. Für sie kam jede Hilfe zu spät.

Die Polizei hatte gestern bis in die Nacht umfangreiche Such- und Fahndungsmaßnahmen durchgeführt, an denen auch die Feuerwehr und Rettungssuchhunde beteiligt waren, die leider erfolglos blieben.

Die Suchmaßnahmen sollten heute fortgesetzt werden. Die 78-Jährige wurde heute Morgen von einer Passantin in Burgwald tot aufgefunden.

Die Ermittlungen zur Todesursache werden durch die Kriminalpolizei in Korbach geführt. Nach derzeitigem Kenntnisstand liegen keine Anhaltspunkte für Fremdverschulden vor.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die bei der Suche nach Ingrid G. geholfen haben

