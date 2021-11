Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg-Viermünden - Brand in Einfamilienhaus, Nachbar hilft bei Löschversuchen, keine Personen verletzt

Korbach (ots)

Am Montagabend (29. September) kam es in einem Einfamilienhaus in der Hauptstraße im Frankenberger Ortsteil Viermünden zu einem Brand. Es wurden keine Personen verletzt, die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Gegen 18.15 Uhr kam der Bewohner des älteren Wohnhauses in der Hauptstraße in Viermünden nach Hause. Als er das Haus betrat, stellte er zunächst fest, dass das Licht im Erdgeschoss nicht funktionierte. Als er anschließend in das Obergeschoss ging, nahm er Brandgeruch wahr und sah die verqualmte Küche. Er verständigte einen Nachbarn. Dieser versuchte, den Brand in der Küche mit einem Pulverlöscher abzulöschen. Da dies nicht gelang, verständigte man über die Leitstelle die Feuerwehr. Die Feuerwehren aus Frankenberg und Viermünden konnten den Brand ablöschen und damit verhindern, dass sich das Feuer auf das gesamte Gebäude ausbreiten konnte. Nach dem Ablöschen brachten die Feuerwehren vorsorglich alle brennbaren Gegenstände aus der Küche und den angrenzenden Zimmern. Das Haus war gestern Abend nicht mehr bewohnbar.

Durch den Brand oder die folgenden Löscharbeiten wurden keine Personen verletzt, auch der helfende Nachbar und der Bewohner blieben unversehrt.

Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt, dürfte sich aber nach vorläufigen Schätzungen im unteren fünfstelligen Bereich bewegen.

Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden, Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen der Polizei aber bisher nicht vor. Die ersten Ermittlungen am Brand führten Beamte der Polizeistation Frankenberg, die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernehmen die Brandermittler der Kriminalpolizei Korbach.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

