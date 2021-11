Polizei Korbach

POL-KB: Diemelstadt-Wrexen - Unbekannter bricht in Wohnhaus ein, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

In der Zeit von Freitagmorgen bis Samstagmittag brach ein Unbekannter in ein Wohnhaus in Diemelstadt-Wrexen ein. Der Täter hebelte eine Terrassentür auf und konnte so in das zur Tatzeit unbewohnten Haus in der August-Koch-Straße gelangen. Hier durchsuchte er mehrere Schränke und andere Behältnisse. Nach ersten Feststellungen wurde nichts entwendet, so dass der Täter ohne Beute flüchten musste.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell