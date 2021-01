Polizei Duisburg

POL-DU: Homberg: Polizei fasst Katalysatoren-Diebe

Duisburg (ots)

Aufmerksame Zeugen meldeten der Polizei in der Nacht zu Freitag (29. Januar, 1:55 Uhr) zwei dunkle Gestalten, die sich an einem geparkten Auto auf der Augustastraße zu schaffen machten. Die beiden Unbekannten hatten einen Daimler-Benz aufgebockt und werkelten mit Taschenlampen in der Hand an dem Fahrzeug herum. Sie flüchteten zu Fuß in Richtung Gleisanlage. Dann stiegen sie in einen Wagen und fuhren davon. Zivilpolizisten stoppten das Auto auf der Neumühler Straße und kontrollierten die beiden Insassen. Sie trafen auf zwei Männer im Alter von 20 und 32 Jahren. Die Beamten entdeckten auf dem Fluchtweg der Diebe den gestohlenen Katalysator, einen Wagenheber und Handschuhe und stellten alles sicher. Nun erwartet die beiden Männer ein Strafverfahren.

