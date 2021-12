Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen - Unbekannter bricht in Café ein, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

In der Nacht von Dienstag (30. November) auf Mittwoch (1. Dezember) brach ein unbekannter Täter in ein Café in der Bad Arolser Bahnhofstraße ein.

Durch eine Mitarbeiterin wurde der Einbruch am späten Mittwochnachmittag bemerkt. Bei der Tatortaufnahme stellten die Beamten der Polizeistation Bad Arolsen fest, dass der Täter ein Fenster aufgehebelt hatte und so in das Gebäude einsteigen konnte. Hier durchsuchte er mehrere Räumlichkeiten. Der Täter blieb aber ohne wertvolle Beute. Aus einer Kasse entwendete er zwar einen verschlossenen Einsatz, in diesem befanden sich aber weder Geld noch Wertgegenstände.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

