Polizei Korbach

POL-KB: Landkreis Waldeck-Frankenberg - Diebstähle von Geldbörsen aus Einkaufswagen im Supermarkt, Polizei warnt und gibt Tipps

Korbach (ots)

In der Vorweihnachtszeit häufen sich die Taschendiebstähle in Geschäften. Bei der Polizei im Landkreis Waldeck-Frankenberg wurden in den letzten Tagen mehrere Fälle angezeigt, bei denen überwiegend ältere Menschen Opfer von Diebstählen in Supermärkten oder Discountern wurden. Polizei warnt und gibt Tipps.

Das Vorgehen der Ladendiebe ähnelt sich in den meisten Fällen:

Die Täter nutzen entweder die Arglosigkeit der Opfer aus, die ihre Handtasche mit der Geldbörse achtlos im Einkaufswagen liegen lassen, oder sie lenken ihre Opfer ab, indem sie diese in ein Gespräch verwickeln. Diesen Moment nutzt ein zweiter Täter, um die Beute blitzschnell aus der Tasche oder der Kleidung zu stehlen. In einigen Fällen wurde dann nach dem Diebstahl die erbeutete EC-Karte der Bestohlenen von den Tätern für weitere Straftaten verwendet oder dies zumindest versucht.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei folgende allgemeine Tipps zum Thema "Taschendiebstähle":

Die Handtasche gehört nicht unbeaufsichtigt in den Einkaufswagen.

Vorsicht im Supermarkt, wenn Fremde nach einer bestimmten Ware fragen. Es könnte sein, dass aus Ihrer Tasche oder Kleidung etwas gestohlen wird.

Führen Sie an Bargeld oder Zahlungskarten nur das Notwendigste mit sich.

Achten Sie bei einem Menschengedränge und in unübersichtlichen Situationen noch stärker auf Ihre Wertsachen.

Halten Sie Ihre Handtasche stets geschlossen und lassen diese nie unbeaufsichtigt.

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung und möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- oder Umhängetaschen immer mit der Verschlussseite zum Körper.

Bewahren Sie EC- oder Kreditkarten immer getrennt vom Code / PIN auf.

Melden Sie den Diebstahl sofort der Polizei über den Notruf 110.

Zahlungskarte verloren oder gestohlen? Dann sperren Sie diese am besten sofort unter der zentralen Notruf-Nummer 116 116.

Weitere Tipps im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell