Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Nachtragsmeldung - Brand einer Kellerwohnung

Rieden, Brohltalstraße (ots)

Am Samstag, 02.04.2022, um 12:01 Uhr, wurde die Polizeiinspektion in Mayen über einen Wohnungsbrand, in der Brohltalstraße in Rieden, in Kenntnis gesetzt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort konnte die Meldung bestätigt vorgefunden werden. In einem Wohnanwesen kam es in einem Zimmer der separaten Kellerwohnung zu einem Brand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Zur Brandursache und der dadurch entstandenen Schadenshöhe können zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen. Infolge des Brandgeschehens wurde eine weibliche Person verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren Rieden, Volkesfeld und Mendig, der Rettungsdienst und die Polizeiinspektion Mayen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell