POL-PDMY: Reifen illegal entsorgt

Waldorf (ots) - Am 01.04.2022, gegen 18:35 Uhr, wurde die Polizei Remagen über den Brand eines Einfamilienhauses in der Pilsgasse in Waldorf in Kenntnis gesetzt. Die Meldung konnte bei Eintreffen der ersten Rettungskräfte bestätigt werden. Zur Brandursache und der Schadenshöhe können aus polizeilicher Sicht zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden. Die ...

