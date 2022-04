PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Scheibe eingeschlagen und Pkw durchsucht +++ Fahrzeuge mit Lack besprüht +++ Blaues Fahrzeug fährt gegen Gartenmauer und flüchtet +++ Aktueller Blitzerreport

Hofheim (ots)

1. Scheibe eingeschlagen und Pkw durchsucht, Schwalbach am Taunus, Friedrich-Stoltze-Straße, Mittwoch, 20.04.2022, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 21.04.2022, 09:40 Uhr

(fh)Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen wurde in Schwalbach am Taunus ein Fahrzeug aufgebrochen. Am Mittwochabend stellte die Nutzerin eines grauen Nissan Note ihr Fahrzeug in einer Parktasche am Straßenrand der Friedrich-Stoltze-Straße ab. Als sie am darauffolgenden Tag erneut den Nissan aufsuchte, stellte sie fest, dass die Seitenscheibe der Beifahrertür eingeschlagen und das Fahrzeug durchsucht worden war. Aus dem Innenraum fehlten einige persönliche Gegenstände. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro.

Die Kriminalpolizei im Main-Taunus-Kreis nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

2. Fahrzeuge mit Lack besprüht, Hofheim am Taunus, Wallau, Rüdesheimer Straße, Mittwoch, 20.04.2022, 15:00 Uhr bis Donnerstag, 21.04.2022, 13:30 Uhr

(fh)Im Laufe der beiden vergangenen Tage beschädigte eine unbekannte Person in Wallau mindestens zwei geparkte Fahrzeuge mittels Klarlack. Einen Schaden von rund 2.000 Euro hinterließ der Unbekannte oder die Unbekannte, nachdem die Beifahrerseiten eines schwarzen Audi A 6 und eines schwarzen Ford Mondeo mit dem besagten Lack verunstaltet wurden. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

3. Blaues Fahrzeug fährt gegen Gartenmauer und flüchtet, Hattersheim am Main, Okriftel, Rossertstraße, Mittwoch, 20.04.2022, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 21.04.2022, 07:30 Uhr

(fh)Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen hat eine unbekannte Person in der Rossertstraße in Okriftel eine Gartenmauer beschädigt und ist geflüchtet. Ersten Ermittlungen zufolge könnte ein blaues Fahrzeug für den Unfall verantwortlich sein, in dem es im Rahmen eines Abbiegemanövers von der Erlenstraße in die Rossertstraße die besagte Gartenmauer beschädigte. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Der Regionale Verkehrsdienst in Hattersheim nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (06190) 9360-45 entgegen.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Main-Taunus für die kommende Woche:

Donnerstag, 28.04.2022: Massenheim, Kulturhalle

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell