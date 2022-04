PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruchsversuch in Diedenbergener Wohnhaus +++ VW Polo vor Bankgebäude gestohlen +++ Lenkrad aus Audi entwendet

Hofheim (ots)

1. Einbruchsversuch in Diedenbergener Wohnhaus, Hofheim-Diedenbergen, Casteller Straße, festgestellt: Mittwoch, 20.04.2022, 14:45 Uhr

(fh)Im Laufe des Mittwochs versuchten Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Casteller Straße in Hofheim-Diedenbergen einzubrechen. Am Mittwochnachmittag stellten Bewohner des Hauses augenscheinlich frische Aufbruchspuren an der Hauseingangstür fest und verständigten die Polizei. Nach ersten Einschätzungen der Beamten versuchten der oder die Täter die Tür gewaltsam mithilfe eines Werkzeuges aufzubrechen. Offenbar hielt die Tür dem Einbruchsversuch stand, sodass es den Tätern nicht gelang in das Mehrfamilienhaus einzubrechen.

Die Kriminalpolizei im Main-Taunus-Kreis hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. VW Polo vor Bankgebäude gestohlen, Hofheim am Taunus, Elisabethenstraße, Dienstag, 19.04.2022, 08:00 Uhr bis 10:00 Uhr

(fh)Am Dienstagmorgen kam es auf dem Parkplatz einer Bankfiliale in Hofheim zum Diebstahl eines Pkw. Im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 10:00 Uhr wurde ein grauer VW Polo auf dem besagten Parkplatz in der Elisabethenstraße entwendet. Zuletzt war das Kraftfahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen "HG-X 1172" versehen.

Die Kriminalpolizei im Main-Taunus-Kreis hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Lenkrad aus Audi gestohlen, Schwalbach am Taunus, Badener Straße, Dienstag, 18.04.2022, 16:00 Uhr bis Mittwoch, 20.04.2022, 18:45 Uhr

(fh)Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochabend haben Unbekannte in Schwalbach am Taunus ein Lenkrad aus einem geparkten Fahrzeug gestohlen. Im besagten Zeitraum stand der betroffene Audi Q8 am Fahrbahnrand der Badener Straße geparkt. Der oder die Täter näherten sich dem SUV und öffneten diesen auf bislang ungeklärte Art und Weise. Im Anschluss demontierten sie das Lenkrad und flüchteten mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei im Main-Taunus-Kreis hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell