PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Einfamilienhaus in Eppstein +++ Verkehrsdelikte in Hattersheim, Flörsheim und Hochheim +++

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus - Eppstein, Vockenhausen, Taunusstraße, Sonntag, 17.04.2022, 14:30 Uhr bis 22:30 Uhr

Am Sonntag zwischen 14:30 Uhr und 22:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Taunusstraße in Eppstein Vockenhausen. Der oder die bislang unbekannten Täter versuchten die Terrassentür im Obergeschoss des Einfamilienhauses aufzuhebeln. Nachdem dies misslang, schlugen sie die Glastür ein und konnten so in das Haus gelangen. Dort durchwühlten sie die Schränke und konnten Schmuck im Wert von ca. 1000 Euro erbeuten. Anschließend flüchteten der oder die Täter unerkannt.

Hinweise können bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06196-20730 gemeldet werden.

2. Unfall in Folge von Alkoholgenuss, Hattersheim Eddersheim, Neckarstraße, Sonntag, 17.04.2022 um 20:24 Uhr

Am Sonntagabend gegen 20:24 Uhr ereignete sich in der Neckarstraße in Eddersheim ein Verkehrsunfall, bei dem ein 47-jähriger Hyundai-Fahrer mit seinem PKW gegen ein geparktes Fahrzeug stieß. Beim Versuch, von der Unfallörtlichkeit zu flüchten, touchierte er ein weiteres Fahrzeug. Beim Eintreffen der Streife konnte beim Fahrer Alkoholgeruch festgestellt werden. Der Unfallverursacher wurde für eine Blutentnahme auf die Dienststelle gebracht. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verkehrsunfallflucht. Bei dem Unfall selbst entstand ein Schaden in Höhe von über 16.000 Euro.

3. Fahren unter Alkoholeinfluss - Flörsheim am Main, Im Brückenfeld, Sonntag, 17.04.2022 um 20:45 Uhr

Einer aufmerksamen Streife der Polizei in Flörsheim fiel am Sonntagabend gegen 20:45 Uhr eine Dame auf, die augenscheinlich betrunken mit ihrem PKW zur Polizeistation gefahren ist. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei der Ford-Fahrerin einen Wert von 1,42 Promille. Bei der 51-jährige Fahrerin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ihr Führerschein wurde sichergestellt.

4. Fahren unter Alkoholeinfluss - Hochheim, Herrenbachpfad, Sonntag, den 17.04.2022 um 19:30 Uhr

Als eine Streife der Polizeistation Flörsheim am Sonntag, den 17.04.2022 gegen 19:30 Uhr, eine Person auf einem E-Scooter kontrollierte, konnte erheblicher Alkoholgeruch aus Richtung des Fahrers wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,29 Promille. Bei dem 44-jährigen Fahrer wurde ebenfalls eine Blutentnahme durchgeführt. Er muss sich in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell