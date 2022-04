POL-MTK: Streitgespräch eskaliert +++ Cabrio gestohlen +++ Brennende Mülltonne +++ Unfallverursacher flüchtet +++ Fahndungsmaßnahmen nach Vermisster in Hofheim

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Handfester Streit,

Schwalbach am Taunus, Westring, Samstag, 16.04.2022, 18:00 Uhr

(ll) Am Samstagabend wurde in Schwalbach ein 62-jähriger Busfahrer von einem unbekannten Täter angegangen. Nach ersten Ermittlungen fuhr der Geschädigte gegen 18:00 Uhr auf das Gelände einer Tankstelle im Westring, als es mit einem Passanten während des Tankvorgangs zu einem Streitgespräch kam. In dessen Folge eskalierte die Situation und der unbekannte Mann schlug dem Geschädigter mit der Faust in sein Gesicht. Der Angreifer flüchtet anschließend in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Neben den Verletzungen wurde auch die Zapfsäule in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000EUR. Laut dem Geschädigten sei der Angreifer etwa 185cm groß gewesen, habe einen schwarzen Vollbart und schwarze kurze Haare gehabt. Bekleidet soll er mit einer hellen Jeans, weißen Sneaker und Socken, einem weißen Hemd, einer schwarzen Umhängetasche sowie einer Sonnenbrille gewesen sein.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695 - 0 zu melden.

2. Cabrio gestohlen,

Hattersheim am Main - Okriftel, Rossertstraße, Freitag, 15.04.2022, 21:00 Uhr bis Samstag, 16.04.2022, 08:30 Uhr

(ll) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Okriftel ein Cabrio im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Laut dem Geschädigten habe dieser den blauen BMW am Freitagabend gegen 21:00 Uhr in der Rossertstraße geparkt. Am Samstagmorgen gegen 08:30 Uhr, als er wieder zum Abstellort seines Pkw kam, habe er dann festgestellt, dass das Fahrzeug gestohlen wurde und nicht mehr an seinem Platz steht. Das Fahrzeug hat das amtliche Kennzeichen MTK - HT 66. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer (06192) 2079 - 0 zu melden.

3. Unfallverursacher flüchtet,

Eppstein - Vockenhausen, Hauptstraße, Samstag, 16.04.2022, 11:30 Uhr bis Samstag, 16.04.2022, 11:50 Uhr

(ll) Am Samstagmittag kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Vockenhausen zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge das unfallverursachende Fahrzeug sich unerlaubt entfernte. Während die Geschädigte zwischen 11:30 und 11:50 Uhr ihren Einkauf versah, soll ein bisher unbekanntes Fahrzeug gegen den auf dem Parkplatz in der Hauptstraße stehenden Audi gestoßen sein. Der oder die Fahrzeugführer/-in verließ im Anschluss den Unfallort in unbekannte Richtung, ohne seinen/ihren Pflichten nachzukommen. An dem geparkten grauen Audi entstand ein Sachschaden in der Höhe von etwa 2.000EUR.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei dem Regionalen Verkehrsdienst des Main-Taunus-Kreises unter der Telefonnummer (06190) 9360 - 45.

3. Brennende Mülltonne in Schwalbach,

Schwalbach am Taunus, Thüringer Weg, Sonntag, 17.04.2022, 02:00 Uhr

(ll) Eine brennende Papiermülltonne führte in der Nacht zum Sonntag in Schwalbach zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet eine Papiermülltonne gegen 02:00 Uhr im Thüringer Weg in Brand. Die Hitze des Feuers führte zu Beschädigungen an zwei weiteren Mülltonnen, bevor der Brand durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an. Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06192) 2079 - 0 zu melden.

5. Fahndungsmaßnahmen nach vermisster Person in Hofheim

(ll) In der Nacht auf Ostersonntag wurde im Rahmen einer Vermisstenfahndung ein Polizeihubschrauber zur Absuche eingesetzt. Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen in der Luft und am Boden konnte die 93-Jährige noch in der Nacht durch Einsatzkräfte wohlbehalten aufgefunden werden.

