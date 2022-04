PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Sachbeschädigungen an PKW+++Fahrt unter Btm-Einfluss+++

Hofheim (ots)

1. Sachbeschädigungen an PKW, Eschborn, Nordstraße und Katharinenstraße

Am Freitag, den 15.04.2022 wurden der Polizeistation Eschborn zwei Sachbeschädigungen an PKW gemeldet. In der Zeit von Mittwoch bis Freitag hatte ein Geschädigter seinen Audi ordnungsgemäß in der Nordstraße abgestellt. Bei der Rückkehr stellte er einen Kratzer auf der Beifahrerseite fest. Zu einem weiteren Fall kam es in der Katharinenstraße. Hier wurde ein Opel mutwillig beschädigt, welcher im Zeitraum von Montag, den 28.03.2022 bis Freitag, den 15.04.2022 dort abgestellt war. Neben allen vier Türen wurde zusätzlich die Motorhaube zerkratzt. An beiden Fahrzeugen wird der Schaden auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Polizeistation Eschborn nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 entgegen.

2. Fahrt unter Btm-Einfluss, Bad Soden am Ts., Königsteiner Straße, Freitag, den 15.04.2022, 11:55 Uhr

Eine Streife der Polizeistation Eschborn kontrollierte am Freitagmittag einen Opel in Bad Soden. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten Anzeichen für einen vorherigen Btm-Konsum bei dem 21-jährigen Fahrzeugführer aus Bad Soden fest. Ein durchgeführter Urinschnelltest bestätigte den Verdacht. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Eine entsprechende Anzeige wurde gegen den Fahrer gefertigt.

gefertigt: Karl, PHK'in

