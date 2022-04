PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: POL-MTK: Sachbeschädigungen durch Feuer +++ Verkehrsdelikte

Hofheim (ots)

1. Sachbeschädigungen

1.1. Sachbeschädigung durch Feuer

Tatörtlichkeit: 65812 Bad Soden am Taunus - Königsteiner Straße

Tatzeit: Freitag, 15.04.2022 - 01:37 Uhr

In den frühen Stunden des Freitagmorgens kam es zu einem Brand vor einer Pizzeria in der Königsteiner Straße in Bad Soden am Taunus. Eine bislang unbekannte männliche Person lief die Königsteiner Straße in Richtung Bad Sodener Bahnhof entlang. Währenddessen warf die Person, aus bislang nicht bekannten Gründen, eine brennende Zeitung auf eine Fußmatte. Nach dem Tun entfernte sich die Person in Richtung Bahnhof. Die Tathandlung konnte beobachtet und die Person wie folgt beschrieben werden:

- männlich

- 180 cm groß

- ca. 50 Jahre alt

- Glatze

- Bekleidung: schwarze Bomberjacke mit Patch am linken Oberarm

Die weiteren Ermittlungen hat die Regionale Kriminalinspektion Main Taunus übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06196/2073-0 entgegen.

2. Verkehrsdelikt

2.1. Trunkenheitsfahrt

Tatörtlichkeit: 65795 Hattersheim am Main - Hessendamm Tatzeit: Freitag, 15.04.2022, 02:47 Uhr

Ein 55-jähriger Mann aus Hattersheim befuhr mit seinem Fahrrad den Hessendamm in Richtung Hattersheim-Okriftel. Hierbei stürzte der Mann, ohne Beteiligung eines anderen Verkehrsteilnehmers, mit seinem Fahrrad. Durch den Sturz wurde der Fahrradfahrer verletzt und musste in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht werden. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen werden. Eine Blutentnahme wurde im Krankenhaus durchgeführt. Den Fahrradfahrer erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

2.2. Verkehrsunfallflucht

Unfallort: 65843 Sulzbach (Taunus) - Main-Taunus-Zentrum Unfallzeit: Donnerstag, 14.04.2022 - 10:15 Uhr

Die Fahrzeugführerin parkte ihren Pkw, einen grauen 1-er BMW, ordnungsgemäß und unbeschädigt in der untersten Ebene eines Parkhauses im Main-Taunus-Zentrum. Eine Zeugin beobachtete, wie ein grüner Audi A4, beim Einparken den BMW beschädigte und sprach die Unfallverursacherin an. Die Unfallverursacherin reagierte jedoch nicht und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die Pflicht der StVO als Unfallbeteiligter einzuhalten. Die Zeugin hinterließ eine Benachrichtigung am BMW, wodurch die Verkehrsunfallflucht geklärt werden konnte.

Der Regionale Verkehrsdienst in Hattersheim hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06190/936-0 entgegen

gefertigt: Pfaff, POK'in

genehmigt: Karl, PHK'in (KVD'in)

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell