POL-MFR: (380) Zeugensuche nach Pkw-Diebstahl

Zirndorf (ots) - Ein 14-Jähriger hat am Samstag (19.03.2022) mit seinem Mobiltelefon in der Damentoilette eines Einkaufszentrums in Zirndorf (Lkrs. Fürth) Filmaufnahmen gemacht. Eine Polizeistreife nahm den Jugendlichen fest. Einer betroffenen Jugendlichen war gegen 16:45 Uhr aufgefallen, dass sie auf der Damentoilette des Einkaufszentrums in der Rothenburger Straße in ihrer Kabine mit einem Mobiltelefon gefilmt worden ...

mehr