Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (379) Männer griffen Essenslieferanten an

Nürnberg (ots)

Zwei Männer griffen in der Nacht zum Sonntag (20.03.2022) einen Lieferanten an, der in der Nürnberger Südstadt eine Essenslieferung zustellen wollte. Eine Polizeistreife konnte einen der beiden Männer festnehmen.

Während einer Essenslieferung in die Lothringer Straße war der 40-jährige Fahrer gegen 02:45 Uhr auf die beiden offensichtlich betrunkenen Männer getroffen, die bei ihm eine Bestellung aufgeben wollten. Da der 40-Jährige den beiden aufgrund Betriebsschlusses keine Lieferung mehr anbieten konnte, griffen diese den Mann mit Faustschlägen an. Dieser ergriff die Flucht und verständigte die Polizei. Aufgrund seiner Verletzungen musste der Rettungsdienst den 40-Jährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus bringen.

Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd konnte einen der beiden Männer noch vor Ort festnehmen. Der stark alkoholisierte 23-Jährige verhielt sich auch gegenüber den Beamten aggressiv, weshalb diese ihn in vorübergehend in Gewahrsam nahmen. Seinen Begleiter will der festgenommene Tatverdächtige nicht kennen. Sowohl gegen den festgenommenen 23-Jährigen als auch seinen bislang unbekannten Begleiter wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

