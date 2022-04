PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in kirchliche Einrichtung +++ Diebe suchen Rohbau auf +++ Einbrecher scheitern an Tür von Kita +++ Falscher Handwerker unterwegs +++ Fahrzeug aufgebrochen

Hofheim (ots)

1. Einbruch in kirchliche Einrichtung, Eschborn, Niederhöchstadt, Langer Weg, Dienstag, 12.04.2022, 23:00 Uhr bis Mittwoch, 13.04.2022, 08:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch sind Einbrecher in Eschborn-Niederhöchstadt in das Gebäude einer kirchlichen Einrichtung eingestiegen. Ersten Erkenntnissen zufolge brachen die Täter im Schutze der Dunkelheit ein Seitenfenster zum Gebäude auf und verschafften sich so Zutritt. In der Einrichtung angekommen, versuchte man teils erfolgreich und teils vergeblich weitere Räume aufzubrechen. Den Inhalt einer Spendenbox, ein Keybord, ein Mischpult und einen Wasserkocher stahlen die Einbrecher, ehe sie die Flucht antraten.

Die Kriminalpolizei in Hofheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

2. Diebe suchen Rohbau auf, Liederbach am Taunus, Oberliederbach, Auf den Gänsewiesen, Montag, 11.04.2022, 18:00 Uhr bis Dienstag, 12.04.2022, 07:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag haben Diebe in Oberliederbach Baustellen- und Sanitärmaterial gestohlen. Der oder die Täter begaben sich zu einem im Rohbau befindlichen Gebäude in einem Neubaugebiet in der Straße "Auf den Gänsewiesen". Zunächst betraten sie den Keller des Rohbaus und brachen gewaltsam in einen Lagerraum ein. Von dort entwendeten die Unbekannten unter anderem Kabeltrommeln und Baustellenlampen. Anschließend setzten sie ihren Diebstahl in den weiteren Stockwerken fort und gelangten hierbei an mehrere Heizverteiler. Mit ihrer etwa 1.500 Euro teuren Beute gelang den Dieben daraufhin die Flucht.

Die Kripo in Hofheim erbittet Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0.

3. Einbrecher scheitern an Tür von Kita, Eschborn, Pestalozzistraße, Freitag, 08.04.2022, 00:00 Uhr bis Dienstag, 12.04.2022, 11:00 Uhr

(fh)Die Tür einer Kita in Eschborn hat am vergangenen Wochenende einem Einbruchsversuch standgehalten. Am Dienstag fiel der versuchte Einbruch auf, bei dem der oder die Täter versucht hatten, eine Seitentür des Gebäudes in der Pestalozzistraße aufzuhebeln. Nach derzeitigem Kenntnisstand hielt die Tür stand, sodass die Einbrecher auf gaben und unbemerkt die Flucht antraten.

Die Kriminalpolizei in Hofheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

4. Falscher Handwerker unterwegs, Kelkheim, Frankfurter Straße, Dienstag, 12.04.2022, 12:45 Uhr

(fh)Am Dienstagmittag gab sich ein Mann einer Kelkheimer Bürgerin gegenüber als Handwerker aus und verschaffte sich so Zutritt zu ihrer Wohnung. Gegen 12:45 Uhr klingelte es an der Tür der Anwohnerin der Frankfurter Straße. Vor ihr stand daraufhin ein Mann, der sich als Handwerker ausgab und sich unter einem Vorwand ins Haus begab. Im Haus habe der Unbekannte versucht die Kelkheimerin abzulenken und zu bestehlen. Ersten Ermittlungen zufolge schlug dies fehl, sodass er daraufhin die Flucht antrat.

Der Täter soll männlich, etwa 30 Jahre alt und circa 180 cm groß gewesen sein. Er habe akzentfrei Deutsch gesprochen und eine helle Haut gehabt. Er sei mit einer grauen Jacke, einer grauen Jeanshose und einem blauen Mund-Nase-Schutz bekleidet gewesen. Auffällig sei ein Kopfhörer im Ohr gewesen.

Die Polizeistation Kelkheim nimmt Hinweise zum Täter unter der Rufnummer (06195) 6749-0 entgegen.

5. Fahrzeug aufgebrochen, Schwalbach am Taunus, Pommernstraße, Montag, 11.04.2022, 21:00 Uhr bis Dienstag, 12.04.2022, 08:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag brachen Unbekannte in Schwalbach am Taunus einen geparkten BMW auf und entwendeten mehrere Gegenstände. Eine Dashcam, eine Handtasche samt Inhalt sowie eine Sonnenbrille fielen dabei den Dieben zum Opfer, welche zuvor einen BMW X1 in der Pommernstraße auf unbekannte Art und Weise geöffnet hatten. Der Wert des Diebesgutes wird auf rund 400 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell