PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Versuchter Raub auf Wettbüro +++ Mehrere Einbrüche im Main-Taunus-Kreis +++ Garage von Dieben aufgesucht +++ Graffiti-Sprayer auf frischer Tat gestellt +++ Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Hofheim (ots)

1. Versuchter Raub auf Wettbüro, Bad Soden am Taunus, Zum Quellenpark, Sonntag, 10.04.2022, 22:45 Uhr

(fh)Am späten Sonntagabend scheiterten zwei Räuber in ihrem Vorhaben an das Geld eines Bad Sodener Wettbüros zu gelangen. Gegen 22:45 Uhr betraten zwei dunkel gekleidete und maskierte Männer das Wettlokal in der Straße "Zum Quellenpark". Hierauf habe einer der Unbekannten, ein etwa 180 cm großer und etwa 25 Jahre alter Mann, versucht, den Angestellten unter Vorhalten eines Messers zur Herausgabe der Kasseneinnahmen zu drängen. Als sich dieser jedoch weigerte hätten die Männer die Flucht in Richtung "Quellenpark" angetreten. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung konnten die Räuber zunächst nicht mehr angetroffen werden.

Wenige Stunden später, gegen 03:00 Uhr, kam es in Bad Soden durch zivile Polizeikräfte zur Kontrolle und Festnahme von zwei Männern, welche neben einer Sturmhaube auch unter anderem eine Machete mit sich führten. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Die Kriminalpolizei in Hofheim nimmt darüber hinaus weitere Hinweise zur Tat unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

2. Fahrrad und Werkzeug gestohlen, Eschborn-Niederhöchstadt, Im Sylvaner, Donnerstag, 07.04.2022, 23:00 Uhr bis Freitag, 08.04.2022, 19:00 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Donnerstagabend bis Freitagabend stahlen Diebe in Eschborn-Niederhöchstadt ein Fahrrad und Werkzeug aus einer Garage. Zuvor hatten sich der oder die Täter Zutritt zu einem Grundstück der Straße "Im Sylvaner" verschafft und waren dort in eine Garage eingedrungen. Aus dieser entwendeten sie das Fahrrad der Marke "Bergamont" und unter anderem einen Schlagbohrer und eine Bohrmaschine. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände wird im vierstelligen Bereich beziffert.

Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

3. Einbrecher stehlen Bargeld, Hofheim am Taunus, Rheingaustraße, Sonntag, 10.04.2022, 00:00 Uhr bis 15:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag hatten es Einbrecher in Hofheim auf Bargeld abgesehen. Im Schutze der Dunkelheit verschafften sich die Täter zunächst unbemerkt Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus in der Rheingaustraße und brachen dort gewaltsam eine Wohnungstür im zweiten Stock auf. Aus der Wohnung nahmen sie Bargeld an sich und traten die Flucht an.

Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

4. Graffiti-Sprayer auf frischer Tat gestellt, Hofheim am Taunus, Rudolf-Mohr-Anlage, Samstag, 09.04.2022, 14:10 Uhr

(fh)Am Samstagnachmittag gelang es einer Streife der Polizeistation Hofheim einen Graffiti-Sprayer auf frischer Tat zu ertappen. Gegen 14:10 Uhr fiel den Beamten im Rahmen einer Streifenfahrt im Bereich der Rudolf-Mohr-Anlage eine verdächtige Person auf, welche kurz darauf aus ihrem Sichtfeld verschwand. Als die Streife daraufhin auf der Anlage nach dem Rechten sehen wollte, konnte sie die besagte Person, einen 29-jährigen Hattersheimer, unterhalb einer den Schwarzbach überquerenden Brücke feststellen. In seiner Hand hielt der junge Mann eine Spraydose. Er hatte bereits damit begonnen sein "Werk" auf die Fassade der Brücke zu sprühen. Es folgte eine Personenkontrolle und die anschließende Fertigung einer Strafanzeige.

5. Sicherheitstür hält Einbrechern stand, Liederbach am Taunus, Frankfurter Allee, Donnerstag, 07.04.2022 bis Freitag, 08.04.2022, 18:00 Uhr

(fh)Die Tür eines Liederbacher Wohnhauses hielt in der vergangenen Woche Einbrechern stand. Am Samstagabend wandte sich eine Liederbacher Bürgerin an die Polizeistation Kelkheim und schilderte von einem versuchten Einbruch in ihr, in der Frankfurt Allee gelegenes, Wohnhaus. Wie sich den eingesetzten Kollegen zeigte, hatte eine unbekannte Person zwischen Donnerstag und Freitag versucht, die Hauseingangstür des Reihenhauses aufzuhebeln. Als dieser Versuch offenbar fehlschlug, traten die Täter unverrichteter Dinge die Flucht an. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

6. Geparktes Fahrzeug aufgebrochen, Eschborn, Düsseldorfer Straße, Sonntag, 10.04.2022, 20:15 Uhr bis 21:35 Uhr

(fh)Am Sonntagabend haben Unbekannte ein in der Düsseldorfer Straße in Eschborn abgestelltes Fahrzeug aufgebrochen und Jacken aus dem Innenraum gestohlen. Im Zeitraum von 20:15 Uhr bis 21:35 Uhr hatte der Geschädigte seinen grauen Citroën auf einem dortigen Parkplatz abgestellt. Der oder die Täter nutzten einen unbeobachteten Moment, schlugen die hintere Seitenscheibe der Fahrertür ein und öffneten so den Pkw. Aus dem Fahrzeuginnenraum stahlen sie zwei hochwertige Jacken im Gesamtwert von rund 500 Euro und suchten dann das Weite.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

7. Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt, Kelheim-Fischbach, Kelkheimer Straße / Grüner Weg, Samstag, 09.04.2022, 09:10 Uhr

(fh)Am Samstagmorgen verletzte sich ein Rollerfahrer bei einem Unfall in Kelkheim-Fischbach schwer. Der 53-jährige Fahrer war gegen 09:10 Uhr auf der Straße "Grüner Weg" in Fischbach unterwegs und beabsichtigte in die Kelkheimer Straße in Richtung Ruppertshain einzubiegen. Ersten Ermittlungen zufolge kam der Mann auf der nassen Fahrbahn ins Rutschen, verlor daraufhin die Kontrolle über sein Zweirad und kam zu Fall. Aufgrund seiner schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen musste er in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.200 Euro geschätzt.

8. Verletzter bei Auffahrunfall auf der A 3, Flörsheim, Bundesautobahn 3, Freitag, 08.04.2022, 16:50 Uhr

(wie) Am Freitagnachmittag wurde ein Mann bei einem Auffahrunfall auf der A3 bei Flörsheim verletzt. Ein 29-Jähriger befuhr mit einem Ford auf dem linken von drei Fahrstreifen die A 3 in Richtung Frankfurt. Als er sein Fahrzeug in zähfließenden Verkehr abbremsen musste, fuhr ein dahinterfahrender 30-Jähriger mit einem Citroen gegen das Heck des Ford. Hierbei wurde der 29-Jährige verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Feuerwehr befreite die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen. Der Sachschaden wird auf 14.000 EUR geschätzt.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell