PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Einfamilienhaus in Flörsheim +++ Diebstahl aus LKW +++

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus - Flörsheim Weilbach, Potsdamer Straße, Samstag, 09.04.2022, 04:10 Uhr

Am frühen Samstagmorgen, den 09.04.2022 gegen 04:10 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Potsdamer Straße in Flörsheim Weilbach. Der bislang unbekannte Täter hebelte ein Kellerfenster auf und gelangte so in das Haus. Im Haus durchwühlte er mehrere Schränke. Als der Täter durch den Hauseigentümer entdeckt wurde, flüchtete er in unbekannte Richtung. Er entwendete unter anderem Schmuck in unbekannter Stückzahl. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, schmale Statur, dunkel gekleidet, blau-weiß gestreifte Strickmütze.

Hinweise können bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06192-2079-0 gemeldet werden.

2. Diebstahl aus LKW - Liederbach am Taunus, Zum Augraben, von Freitag, 01.04.2022 bis Freitag, 08.04.2022

Im Zeitraum vom 01.04.2022 bis 08.04.2022 wurden von einem, in der Straße Zum Augraben in Oberliederbach, abgestellten offenen LKW Kipper-Anhänger, zwei Ladeplanken/-rampen entwendet. Die Ladeplanken/-rampen waren mit Vorhängeschlössern gesichert. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Anschließend entfernten sich der oder die Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise zu dem oder den Tätern können der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06192-2079-0 gemeldet werden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell