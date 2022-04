POL-MTK: +++ Vermisste Person aus Hofheim wieder aufgetaucht +++

Hofheim (ots) - Brand mit hohem Sachschaden Am Mittwoch, 06.04.2022, um 02:46 Uhr, wurde in Eschborn Niederhöchstadt ein Dachstuhlbrand gemeldet. In einer Doppelhaushälfte kam es im ersten Obergeschoß aus bisher ungeklärten Gründen zum Ausbruch eines Brandes, der sich bis zum Dachstuhl ausbreitete. Die Doppelhaushälfte ist derzeit unbewohnt und wird saniert. Das Haus wurde durch den Brand stark beschädigt. Der ...

mehr