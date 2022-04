PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldung der Polizei Main-Taunus 06.04.2022

Hofheim (ots)

Brand mit hohem Sachschaden

Am Mittwoch, 06.04.2022, um 02:46 Uhr, wurde in Eschborn Niederhöchstadt ein Dachstuhlbrand gemeldet. In einer Doppelhaushälfte kam es im ersten Obergeschoß aus bisher ungeklärten Gründen zum Ausbruch eines Brandes, der sich bis zum Dachstuhl ausbreitete. Die Doppelhaushälfte ist derzeit unbewohnt und wird saniert. Das Haus wurde durch den Brand stark beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf mehrere 100.000 Euro. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Die benachbarte Doppelhaushälfte wurde durch die Löscharbeiten ebenfalls beschädigt, die Bewohner kamen vorerst bei Nachbarn unter. Aus weiteren angrenzenden Häusern wurden mehrere Bewohner vorsorglich evakuiert, konnten aber mittlerweile wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Löscharbeiten wurden um 05:30 Uhr beendet. Die Ursache des Brandes ist derzeit nicht bekannt.

