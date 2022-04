POL-MTK: Polizei kontrolliert anlässlich des landesweiten Aktionstages gegen illegale Kraftfahrzeugrennen und hat Raser, Poser und Tuner im Visier

Hofheim (ots) - 1. Einbruch in Einfamilienhaus - Flörsheim Weilbach, Potsdamer Straße, Samstag, 09.04.2022, 04:10 Uhr Am frühen Samstagmorgen, den 09.04.2022 gegen 04:10 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Potsdamer Straße in Flörsheim Weilbach. Der bislang unbekannte Täter hebelte ein Kellerfenster auf und gelangte so in das Haus. Im Haus ...

