POL-MTK: Achtung!! WhatsApp-Betrüger weiterhin aktiv! +++ Kfz-Kennzeichen vor Schule entwendet +++ Aktueller Blitzerreport

Hofheim (ots)

1. Achtung!! WhatsApp-Betrüger weiterhin aktiv! Flörsheim am Main, Dienstag, 12.04.2022

(fh)Im Main-Taunus-Kreis kommt es weiterhin zu betrügerischen Kontaktaufnahmen mittels WhatsApp. Gestern wurde erneut ein Fall bekannt, bei dem eine Flörsheimerin um knapp 2.000 Euro betrogen wurde. Wie beim klassischen Enkeltrick am Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche mit einer namenlosen Anfrage. Dann spinnen sie ihre Geschichte fort. Die Kriminellen bitten im Namen einer Tochter, eines Sohnes oder eines anderen Familienmitglieds, die neue Nummer zu speichern und erklären, dass sie dringend Geld benötigen würden, da auf ihrem derzeitigen Handy kein Online-Banking möglich sei. Sie bitten daher, einen Geldbetrag für sie zu überweisen. Es sei sehr dringend. Im Glauben daran, mit dem eigenen Sohn zu kommunizieren, überwies die Flörsheimerin das geforderte Geld auf das angegebene Konto und musste später feststellen, dass sie Betrügern aufgesessen war. Sollten Sie, liebe Leserin oder lieber Leser, Kinder von lebensälteren Eltern sein, warnen Sie ihre Eltern und sprechen Sie mit ihnen über diese Masche! Ansonsten gilt ganz allgemein, niemals aufgrund eines Telefonats, einer Textnachricht oder einer Mail eine Überweisung zu tätigen oder Geld an unbekannte Personen zu übergeben. Sollten Sie tatsächlich Familienmitglieder um Geld bitten, dann verlangen Sie immer ein persönliches Erscheinen! Übergeben Sie kein Geld an fremde Personen. Niemals!

2. Kfz-Kennzeichen vor Schule entwendet, Schwalbach, Ostring, festgestellt: 13.04.2022, 19:00 Uhr

(fh)Vor einer Schule im Bereich des Ostrings in Schwalbach am Taunus kam es in den vergangenen Tagen zum Diebstahl zweier Kennzeichen-Schilder. Von einem LKW der Marke Daimler Chrysler wurden sowohl das vordere, als auch das hintere Kennzeichen "MTK-BZ 358" gestohlen.

Die Polizeistation Eschborn nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegen.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Main-Taunus für die kommende Woche:

Freitag, 22.04.2022: L3005, Höhe AS Eschborn Ost

