HZA-UL: Zoll versteuert Schweizer PKW

Lindau/Westallgäu (ots)

Zollbeamte einer Friedrichshafener Kontrolleinheit stoppten am vergangenen Samstag auf der Autobahn 96 in Höhe der Ausfahrt Sigmarszell einen BMW mit Schweizer Zulassung. Am Steuer saß ein 35-jähriger Mann aus Rumänien, der angab, sich das Fahrzeug für einen Transport nach München geliehen zu haben. Zollpapiere hatte er nicht.

Daraufhin leiteten die Zöllner ein Verfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung gegen den Mann ein. Weil er die fälligen Einfuhrabgaben in Höhe von rund 6800 Euro nicht zahlen konnte, stellten die Beamten den PKW sicher.

Immer wieder kommt es vor, dass in der Schweiz zugelassene Fahrzeuge hier durch in der EU ansässige Personen genutzt werden, ohne dies beim Zoll anzumelden. Da die Schweiz nicht Mitglied der Europäischen Union ist, können dann Einfuhrabgaben für das Fahrzeug entstehen.

