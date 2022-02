Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Tramper bei Zollkontrolle festgenommen

Lindau/Westallgäu (ots)

Einen 20-jährigen Reisenden aus der Türkei haben Zollbeamte einer Friedrichshafener Kontrolleinheit vorgestern (16.02.2022) auf der Autobahn 96 in Höhe der Anschlussstelle Sigmarszell festgenommen.

Der Mann war Beifahrer in einem PKW, kam aus Österreich und gab an als Tramper unterwegs zu sein. Bei der polizeilichen Abfrage kam heraus, dass er zur Festnahme ausgeschrieben und bereits Tage zuvor in Bayern wegen unerlaubter Einreise aufgefallen war.

Die Zöllner nahmen den Mann fest und übergaben ihn der Bundespolizei.

