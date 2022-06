Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Schlägerei um Parkplatz

Mainz-Altstadt (ots)

In unmittelbarer Nähe zum Mainzer Altstadtrevier kam es am Mittwochmittag zu einer handfesten Auseinandersetzung wegen eines Parkplatzes. Im Bereich eines Kiosks in der Weißliliengasse gerieten ein 36-jähriger Mann aus Frankfurt um kurz vor 14:00 Uhr in Streit mit einem 23-jährigen und 20-jährigen Mann. Im Verlaufe eines Wortgefechts schlugt der 36-Jährige auf die anderen beiden Männer ein, worauf diese ihrerseits mit Tritten gegen den 36-Jährigen reagierten. Von drei Funkstreifen des Mainzer Altstadtreviers konnte der Streit geschlichtet werden. Zur Behandlung der Verletzungen war der Rettungsdienst vor Ort. Der 36-Jährige muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

