Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Fußgänger bei Unfall schwerverletzt

Mainz-Drais (ots)

Am Mittwochvormittag kam es auf der L427 in Höhe des Stadtteils Drais zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde. Der 72-jährige Fußgänger überquerte gegen 11:00 Uhr die Fahrbahn der L427 an einer Fußgängerampel. Hierbei wurde er von einem Audi erfasst, schwer verletzt und musste in eine Klinik eingeliefert werden. Die 24-jährige Fahrerin des Audi wurde ebenfalls verletzt und musste medizinisch betreut werden. Die Unfallaufnahme durch Polizeikräfte der Polizeiinspektion Mainz 3 dauert derzeit noch an. Zur Unterstützung der Unfallermittlungen hat die Staatsanwaltschaft Mainz einen Gutachter eingeschaltet. Für die Dauer der Unfallaufnahme muss die L427 derzeit noch teilweise voll gesperrt bleiben.

