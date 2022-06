POL-PPMZ: Mainzer Johannisnacht polizeilich positive Bilanz

Mainz-Hechtsheim (ots) - Am gestrigen Montagnachmittag kam es in der Emy-Roeder-Straße in Mainz-Hechtsheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Unfallverursacherin flüchtete. Gegen 14:00 Uhr befuhren die beiden Verkehrsteilnehmerinnen hintereinander die Emy-Roeder-Straße in Richtung der Geschwister-Scholl-Straße. Die bislang unbekannte Unfallverursacherin fuhr hierbei vor der 44-jährigen Geschädigten. Beide bogen in ...

mehr