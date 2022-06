Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mann fällt von der Kaimauer

Mainz-Neustadt (ots)

Kurz nach Mitternacht kam es zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Polizei, Notarzt und Rettungsdienst im und am Rhein im Bereich der Taunusstraße. Ein 26-jähriger Mainzer war zuvor mit seiner Freundin am Rheinufer unterwegs, als ihm sein Handy aus der Hand und in den Rhein gefallen war. Als der junge Mann nach seinem Handy greifen wollte, um es aufzufangen, stürzte er die ca. 3 Meter hohe Kaimauer herunter in den Rhein und teilweise auf die dortigen Steine. Ein im Einsatz befindliches Boot der Wasserschutzpolizei kam dem jungen Mann zu Hilfe, konnte aber auf Grund der Steine nicht nah genug an den Mann heran, weshalb die Mainzer Feuerwehr den jungen Mann mit einer Leiter retten und an den Rettungsdienst übergeben konnte. Der junge Mann wurde vor Ort medizinisch behandelt und trug glücklicherweise nur leichte Verletzungen davon.

