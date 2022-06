Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Wohnhaus

Ingelheim-Heidesheim (ots)

Zu einem Einbruch in ein Wohnhaus im Budenheimer Weg im Ingelheimer Stadtteil Heidesheim kam es vermutlich im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Sonntagmorgen. Während die Bewohner im Urlaub verweilten, verschafften sich die bislang unbekannten Einbrecher Zutritt zum Grundstück und machten sich an verschiedenen Türen und Fenstern zu schaffen. Nachdem sie das Haus betreten hatten, durchwühlten die Täter sämtliche Räume und entwendeten nach derzeitigem Ermittlungsstand Schmuck in derzeit noch nicht genau bezifferbarer Höhe. Von Kräften des Kriminaldauerdienstes wurde am Tatort eine Spurensuche und Spurensicherung durchgeführt, bei der unter anderem mögliche DNA - Spuren gesichert werden konnten.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell