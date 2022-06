Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl von Katalysator

Mainz-Neustadt (ots)

Im Tatzeitraum von Sonntag, den 12.06.2022 16:00 Uhr bis Freitag, den 24.06.2022 08:00 Uhr kam es in der Mainzer Neustadt zum Diebstahl eines Katalysators. Der PKW, ein grauer Opel Astra, war im genannten Zeitraum im Bereich des Kaiser-Wilhelm-Rings geparkt.

Der Diebstahl wurde am 24.06.2022 durch die Fahrzeugeigentümerin bemerkt und der Polizei gemeldet. Dabei erinnerte sich die 29-jährige Geschädigte an einen Vorfall vom 07.06.2022, wo sich ein unbekannter Mann verdächtig lange an ihrem PKW aufhielt und diesen betrachtete. Der Mann wurde wie folgt beschreiben:

- Ca. 30-35 Jahre alt - Trug eine Brille / Sonnenbrille - Basecap auf dem Kopf

Wer hat im genannten Tatzeitraum verdächtige Feststellungen im oben genannten Bereich gemacht und/oder verfügt möglicherweise über Videoaufzeichnungen, welche Rückschlüsse auf den bislang unbekannten Täter geben könnten? Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

