Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall auf Parkplatz mit leicht verletzter Person

Mainz-Finthen (ots)

Am Samstagmorgen gegen 08:19 Uhr geriet ein 83-jähriger Fahrer von einem Parkplatz in eine Böschung und wurde dabei leicht verletzt.

Der Senior wurde durch einen Zeugen dabei beobachtet, wie er auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Gonsenheimer Straße in Mainz-Finthen mit offenbar nicht angepasster Geschwindigkeit entlangfuhr. Ohne äußere Einwirkung stieß der Fahrer dabei gegen einen auf dem Parkplatz befindlichen Werbemast und fuhr in der Folge durch eine angrenzende Böschung auf die ca. 1,4 Meter tiefer gelegene Straße. Sein PKW kippte auf die Beifahrerseite und kam darauf zum Liegen.

Der Fahrzeugführer konnte durch die hinzugerufene Feuerwehr aus seinem PKW befreit und anschließend durch den Rettungsdienst medizinisch behandelt werden. Mit leichten Verletzungen wurde der 83-Jährige in ein Mainzer Krankenhaus verbracht.

In einer ersten Befragung gab der Unfallverursacher gegenüber der Polizei an, blutverdünnende Medikamente einzunehmen. Eine Blutentnahme zwecks Medikamentenbestimmung wurde durch die Staatsanwaltschaft angeordnet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

