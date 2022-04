Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster/Hügelsheim - Unbefugter mit E-Roller auf Golfplatz

Rheinmünster (ots)

Ein Zeuge teilte am Donnerstagabend mit, dass der Golfplatz durch eine unberechtigte Person mit einem E-Mofa befahren worden sei. Als die Person angesprochen wurde, soll diese auf dem Radweg neben der L75 in Richtung Hügelsheim davon gefahren sein. Die Polizisten trafen den 28-Jährigen auf dem Grabhügel Heiligenbruck an, wo dieser widerrechtlich eine mit einer Kamera bestückten Drohne steigen lassen wollte. Dies konnte verhindert werden. Bei einer Kontrolle des Fahrzeugs stellte sich heraus, dass der erforderliche Versicherungsschutz nicht vorhanden war. Die Polizeibeamten beschlagnahmten den Fahrzeugschlüssel so lange, bis der Beschuldigte sein Fahrzeug nach Hause geschoben hatte und händigten ihn schließlich wieder aus.

/ab

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell