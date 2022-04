Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Zwei Verdächtige nach Raub festgenommen und in Haft

Achern (ots)

Zwei Jugendliche im Alter von 14 und 17 Jahren stehen im Verdacht, am Donnerstagnachmittag am Rathausplatz ein Mann und eine Frau unter Einsatz von Pfefferspray beraubt zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Verdächtigen gegen 15:45 Uhr an das auf der Terrasse eines Eiscafes sitzende Paar herangetreten sein. Einer des Duos soll zunächst versucht haben, die Beraubten abzulenken. Der 63 Jahre alte Mann durchschaute allerdings das geplante Vorhaben und warnte seine vier Jahre älterer Begleiterin. Der 14-Jährige soll daraufhin gegen die beiden Gäste des Eiscafes Pfefferspray eingesetzt und das auf dem Tisch liegende Bargeld von 20 Euro geraubt haben. Die beiden daraufhin Flüchtenden konnten allerdings kurz danach im Zuge einer umgehend eingeleiteten Fahndung durch Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch in unmittelbarer Tatortnähe festgenommen werden. Die Jugendlichen wurden am heutigen Freitagvormittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden einem Richter vorgeführt. Gegen beide wurde Haftbefehl wegen schweren Raubes erlassen. Sie wurden in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell