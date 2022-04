Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Betrunken am Steuer

Offenburg (ots)

Ein Zeuge meldete am Freitag in der Früh einen 30-jährigen Fahrer eines Opels, der offenbar in alkoholisiertem Zustand am Straßenverkehr teilnehmen würde. Der Mann wurde gegen 2 Uhr morgens von Polizisten des Polizeireviers Offenburg auf einem Parkplatz in der Freiburger Straße angetroffen, woraufhin er sich einem freiwillig durchgeführten Alkoholtest unterzog. Dieser ergab einen Wert von knapp 2,5 Promille. Dem Beschuldigten wurde durch Beschlagnahme des Fahrzeugschlüssels die Weiterfahrt untersagt. Er kann sich auf strafrechtliche Konsequenzen gefasst machen.

/ab

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell