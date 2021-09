Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Bürogebäude - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Schöninger Straße

24.09.2021, 16.00 Uhr - 27.09.2021, 06.30 Uhr

Unbekannte sind über das Wochenende in die Büroräume einer Hilfsorganisation in der Schöninger Straße eingebrochen. Der genaue Tatzeitraum erstreckt sich dabei von Freitagnachmittag 16.00 Uhr bis Montagmorgen 06.30 Uhr. Eine Angestellte hatte den Einbruch bemerkt und umgehend die Polizei alarmiert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei begaben sich die unbekannten Einbrecher über die Kellertür in das Gebäude. Anschließend zerstören sie mit brachialer Gewalt eine Bürotür und öffneten einen dahinter in dem Raum befindlichen Tresor. Was genau die Täter alles erbeuteten und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die weiteren Ermittlungen ergeben. Die Polizei hofft darauf, dass es Zeugen gibt, die verdächtige Personen oder Fahrzeug in oder an dem Gebäude beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizeiwache am Ludgerihof, Rufnummer 05351/521-0.

