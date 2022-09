Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl auf dem Gelände einer Baustelle in Wildeshausen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Personen haben sich am frühen Montag, 05. September 2022, gegen 01:08 Uhr, Zutritt zu einer Baustelle in der Visbeker Straße in Wildeshausen verschafft und dort eine Kabeltrommel entwendet.

Zur Tatzeit bogen sie einen Bauzaun auf und konnten das Gelände so betreten. Nachdem sie eine Kabeltrommel an sich genommen hatten, flüchteten sie zu Fuß über ein Feld in Richtung Düngstrup. Der entstandene Schaden wurde mit 500 Euro angegeben.

Wer Hinweise auf verdächtige Personen geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

