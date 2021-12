Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 6, Hockenheim: Unter Drogen gefahren und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet - Geschädigte und Zeugen gesucht

BAB 6, Hockenheim (ots)

Am Montagnachmittag gegen 14 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung des Fahndungsdienstes der Autobahnpolizei Walldorf ein Mercedes auf, welcher auf der BAB 6 von Mannheim kommend in Richtung Heilbronn auf dem Seitenstreifen fuhr. Der Mercedes-Fahrer überholte dabei den stockenden Verkehr auf Höhe der Tank- und Rastanlage Hockenheim West unter wiederholtem Betätigen der Lichthupe. Kurz darauf drängte sich der Fahrzeugführer mehrfach zurück auf die Hauptfahrbahn und könnte durch sein Verhalten mehrere andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Bei der wenig später durchgeführten Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei dem 26-jährigen Mann Hinweise für eine Beeinflussung durch Drogen fest. Darüber hinaus befand sich in einer im Fahrzeug mitgeführten Jacke eine geringe Menge Marihuana. Der 26-Jährige musste im Anschluss an die Kontrolle auf dem Revier eine Blutprobe abgeben. Außerdem wurde ihm die Weiterfahrt mit seinem Fahrzeug untersagt. Gegen ihn wird nun wegen Drogenbesitzes, Straßenverkehrsgefährdung und Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Geschädigte und Zeugen können sich bei der Autobahnpolizei Walldorf telefonisch unter 06227/35826-0 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell