POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Balkonbrand in Berne

Delmenhorst (ots) - Fahren ohne Fahrerlaubnis: Die Beamten des PK Brake kontrollierten am 03.09.2022, gegen 22:55 Uhr, in der Deichstraße in Berne eine 21-jährige Berner PKW-Führerin. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass die Fahrzeugführerin als Fahranfängerin an einem erforderlichen Aufbauseminar nicht ...

mehr