POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Diebe vorläufig festgenommen - Zeugen und Besitzer von gestohlenen Gegenständen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagmorgen (23.08.2022) zwei Männer im Alter von 25 und 26 Jahren vorläufig festgenommen, denen vorgeworfen wird, Gegenstände gestohlen und einen Zeugen mit Steinen beworfen zu haben.

Der 36 Jahre alte Zeuge beobachtete gegen 07.10 Uhr, wie die beiden Männer in der Schickstraße und der Stitzenburgstraße versuchten, geparkte Fahrzeuge zu öffnen. Nachdem sie den Zeugen bemerkt hatten, flüchteten sie über die Wächterstraße und die Wächterstaffel in die Zimmermannstraße und weiter über die Olgastraße in die Jakobstraße. Dort bewarf der 26-Jährige den Zeugen mit Steinen, verfehlte ihn aber. Während der gesamten Flucht folgte ihnen der 36-Jährige, der in der Zwischenzeit die Polizei informiert hatte. Alarmierte Beamte nahmen die beiden Tatverdächtigen kurz darauf an der Ecke Jakob-/Katharinenstraße vorläufig fest.

Die Polizisten entdeckten bei den Männern mutmaßlich gestohlene Gegenstände, darunter eine Warnweste, einen Verbandskasten sowie ein Reifenpannenset jeweils der Marke Mercedes Benz, ein Fernglas der Marke Leitz, ein schwarzes Iphone, einen Schlüsselbund, ein Paar braune Lederhandschuhe, zwei Garagentoröffner, mehrere Zigarettenpackungen der Marke Gauloises sowie ein schwarzes Smartphone der Marke Huawei.

Zeugen und insbesondere die Besitzer der beschlagnahmten Gegenstände, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden. Die beiden Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

