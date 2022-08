Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Beim Abbiegen mit Stadtbahn kollidiert - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Unfall mit einer Stadtbahn im Bereich der Wilhelma hat ein 83 Jahre alter Mann am Donnerstagvormittag (25.08.2022) schwere Verletzungen erlitten. Der 83-jährige Autofahrer war gegen 10.50 Uhr in der Neckartalstraße in Richtung Pragstraße unterwegs. Als er auf Höhe der Wilhelma mit seinem Ford nach links abbiegen wollte, kollidierte er mit einer nach Feuerbach fahrenden Stadtbahn der Linie U13. Das Fahrzeug wurde mehrere Meter mitgeschleift. Alarmierte Kräfte der Feuerwehr befreiten den 83-Jährigen aus seinem Fahrzeug, im Anschluss versorgten Rettungskräfte den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der 35 Jahre alte Stadtbahnfahrer sowie die Fahrgäste blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme sperrten die Beamten die Unfallörtlichkeit, sodass es zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Außerdem wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Zeugen, die insbesondere Angaben zur Ampelschaltung der Linksabbiegerampel machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei zu melden.

