POL-S: Pedelec-Fahrer gestürzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Unbekannte sind am Mittwoch (24.08.2022) in eine Wohnung an der Duisburger Straße eingebrochen. Die Diebe brachen zwischen 13.00 Uhr und 22.00 Uhr die Haustür des Mehrfamilienhauses auf und gelangten so in das Treppenhaus. Dort brachen sie eine Wohnungstür auf und stahlen einen Fernseher und einen Laptop. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der ...

