POL-S: Frau vermisst - Polizei fahndet mit Echtbild

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Die Polizei fahndet mit einem Echtbild nach einer 59-jährigen Frau, die seit Dienstagabend (23.08.2022) vermisst wird.

Die Frau verließ am Dienstagmittag, gegen 13.00 Uhr, eine Klinik in Bad Cannstatt und kehrte am Abend nicht mehr zurück. Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden der Frau. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Die Vermisste ist zirka 170 Zentimeter groß, hat eine normale Statur und kurzes dunkelblondes Haar mit blonden Strähnen. Beim Verlassen der Klinik trug sie ein kurzärmeliges Oberteil, eine helle Hose und führte eine Tasche mit Badesachen mit sich.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der 59-Jährigen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

