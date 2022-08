POL-S: 48-Jähriger beraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Münster (ots) - Polizeibeamte haben am Montag (22.08.2022) einen 28-jährigen Mann in der Austraße kontrolliert und dabei eine größere Menge Rauschgift gefunden. Die Beamten kontrollierten den Mann gegen 15.15 Uhr nachdem er telefonierend mit einem E-Scooter die Austraße entlangfuhr. Während der Kontrolle fanden die Beamten in einer Plastiktüte, welche um den Lenker gewickelt war, insgesamt rund hundert ...

mehr