POL-S: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-West (ots) - Polizeibeamte haben am Montagabend (22.08.2022) zwei Männer im Alter von 28 und 34 Jahren sowie eine 49-jährige Frau vorläufig festgenommen, die offenbar bis in die Schwabstraße vor einer Polizeikontrolle geflüchtet sind. Die Beamten waren gegen 21.20 Uhr in der Schlossstraße in Richtung Innenstadt unterwegs, als ihnen ein stark qualmendes ...

mehr